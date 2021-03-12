Yeni Favori Mouse'umu Buldum!! Gamepower Translucent Pro RGB
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Yeni Favori Mouse'umu Buldum!! Gamepower Translucent Pro RGB

12.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:22
Yeni Favori Mouse'umu Buldum!! Gamepower Translucent Pro RGB

Custom mouse yaptırsam böyle bir oyuncu faresi isterdim. Kısacası yeni favori mouse'um Gamepower Translucent Pro RGB karşınızda.

Uzun zamandır denediğim en başarılı (fiyatına göre) oyuncu faresi ile karşınızdayım. Üstelik bu farenin Gamepower marka olması, beni hem şaşırttı hem de sevindirdi!

Demek ki ulaşılabilir fiyatlara satılabilen hem de kalitesi, tasarımı ve performansıyla sözüm ona sektör devi büyük markalara fark atan ürünler bulmak hayal değilmiş...

Evet, şu ana kadar kullandığınız diğer oyuncu farelerini unutun! İnanılmaz tasarımıyla, karşınızda Gamepower Translucent Pro RGB gaming mouse.

İyi seyirler...

Kaynak: Tekmoloji

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