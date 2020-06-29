Yeni Fallout 76 Sezonu Bu Hafta İtibarıyla Başlıyor Yeni Fallout 76 sezonu ile 2020 içerik yol haritası bu hafta itibarıyla başlıyor. Bethesda da ilk detayları bizlerle paylaştı.

Yeni Fallout 76 sezonu ile 2020 içerik yol haritası bu hafta itibarıyla başlıyor. Bethesda da ilk detayları bizlerle paylaştı. Oyuncuları yeni dönemde ne gibi içeriklerin bekleyeceğinin detayları ise haberimizde.

Bethesda geçtiğimiz aylarda yaptığı duyuru ile Fallout 76 oyununun 2020 yılı içerik yol haritasını bizler ile paylaşmıştı. Bu yeni dönemde, Seasons adı verilen bir sistemin devreye sokulacağını öğrenmiştik. Yaz mevsimi ile devreye gireceği söylenmiş olan Seasons, Kış mevsimine kadar uzanacak. Bu süreçte de geri dönüş yapacak olan etkinlikler, günlük operasyonlar, meydan okumalar, yüksek seviyeli takviyeler (Perks), Atom paketleri, takviye kartları ve eşsiz kozmetik eşyalar dahil zengin içerikler ile oyuncuların karşısına çıkılacak.

The Legendary Run, Fallout 76'ya Neler Getirecek?

Fallout 76 sayfası üzerinden yeni bir duyuru yapan Bethesda, hem ilk sezonun başlayacağı tarihi hem de detaylarını bizlerle paylaştı. 30 Haziran 2020 tarihinde tüm platformlarda eş zamanlı olarak başlayacak olan ilk sezonun adı The Legendary Run. Masa oyunundan esinlenilerek oluşturulmuş olan temada, Captain Cosmos rolünde olacak ve Dr. Zorbo ile galaksi boyunca mücadele edeceksiniz. On hafta sürecek olan ilk sezonda kaydedeceğini aşamanız masa oyunundaki parçalar ile temsil edilecek.

Her bir sezon yüz aşamadan oluşacak. Bunun yanı sıra Atoms, Perk Card paketleri ve birbirinden farklı eşyalar kazanmanız mümkün olacakken, tamamlayacağınız günlük ve haftalık meydan okumalar ise seviye atlamanıza ve her defasında yeni bir ödülün olacağı S.C.O.R.E. kazandıracak. Tamamlayacağınız günlük görevlerden kazanacağınız eşyalardan bir tanesini atölyede geri dönüştürerek, karşılığında kaynak veya cephane alabileceksiniz.

Bethesda tarafından verilen detaylara bakılırsa, yüz aşamayı tek tek geçmeniz gerekmeyecek. The Legendary Run başlangıcından iki hafta sonra yani 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren her bir rütbe için 150 Atoms ödeyerek atlama yapabileceksiniz. Haliyle meydan okumaları da atlamış olacaksınız.

Son olarak, her bir seviye atlamada kazanacağınız kırk yeni kozmetik eşya, oyun içi kredi, Perk Card paketleri, Atom'lara ve Repair Kit'lere ek olarak kazanacağınız farklı ödüller de olacak. Bunlar size ve yakınınızdaki oyunculara % 25 XP verecek olan Lunchbox, beşinci seviyede açılacak olan istemediğiniz cephaneyi istediğiniz cephaneye dönüştürecek olan Ammo Converter, Vault-Tec Supply paketleri, Fireworks, duvar kağıtları, Appalachian Thunder Pipe gibi silah görünümleri ve Atomic Onslaught Power Armor gibi Power Armor setleri gibi daha başka ödülleriniz de olacak.

Kaynak: Tamindir