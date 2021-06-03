Yeni Excalibur'un isim kahramanı kullanıcılar oluyor
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Yeni Excalibur'un isim kahramanı kullanıcılar oluyor

Yeni Excalibur'un isim kahramanı kullanıcılar oluyor
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

Casper, güç ve performans bilgisayarı Excalibur'un yeni modelinin ismi için kullanıcıların kapısını çalıyor.

Casper, güç ve performans bilgisayarı Excalibur'un yeni modelinin ismi için kullanıcıların kapısını çalıyor.

Şirket açıklamasına göre, kullanıcılarına "Şampiyona İsim Aranıyor!" sloganı ile seslenen Excalibur, "Yepyeni Excalibur'un adı sence ne olsun?" sorusunu yöneltiyor.

Yeni ürününün adı için kolları sıvayan Excalibur, bu sürece kullanıcılarını da dahil ediyor. En yüksek hıza ve performansa sahip olmak isteyen başta oyuncular ve tasarımcılar olmak üzere birçok kurumsal çalışana da hitap edecek olan yeni modelin ismi için kullanıcılar, Casper'ın web sitesindeki ankete "https://www.casper.com.tr/laptop-oyun-bilgisayari/excalibur-anket" linki üzerinden katılıyor. Şampiyona ismin arandığı ankette kullanıcılar, "G911, G900 Pro, G990 ve G900 Core" seçeneklerinden birini seçebiliyor ya da kendi önerisini sunabiliyor. Belirli süreliğine kullanıcıların oylarına açık olan anketin neticesinde de yeni Excalibur modelinin ismi kullanıcılara duyurulacak.

Üst düzey gücü ve performansı kullanıcıların ihtiyaçlarının da ötesinde sunmak için Excalibur tarafından tasarlanan yeni model; yeni RTX3000 serisi ekran kartları, yeni 11.Nesil TigerLake-H işlemciler ile yüksek performansı vadediyor. 16.0 inç geniş ekran, 2.5K Quad HD çözünürlük, 165HZ 500NIT 5MS üstün ekran teknolojisi ile oyuncular ve tasarımcılara geniş ekranda yüksek renklere sahip taşınabilir notebook deneyimini sunan Excalibur, Killer WIFI, özel metal tasarım, Thunderbolt desteği, uzay grisi renk ve 3 bölgeye ayrılmış RGB klavye ile kullanıcılara güçlü internet, çoklu kaynak geçişi sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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