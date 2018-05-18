Yeni Evli Çift Buse Varol ve Alişan'ın Bebek Sorusuna Cevabı Kafaları Karıştırdı

Yeni evli çift Buse Varol ve Alişan önceki gün Ortaköy'de görüntülendi. Bir marketten çıkarken görüntülenen çift, Alişan'ın ailesini iftarda ağırlayacaklarını, o nedenle alışveriş yaptıklarını söyledi.

"BEBEK SENEYE GELECEK"

Evlilikle ilgili sorular üzerine Varol "Yıllardır beraber yaşayan ev arkadaşı gibiyiz. Bazen gülme krizine giriyoruz" dedi. Yeni evli çifte çocuk sahibi olmayı düşünüp düşünmedikleri de soruldu. Alişan ise bu soruya "İnşallah gelecek seneye" yanıtını vererek akıllara 'Varol'un hamile olup olmadığı' sorusunu getirdi.

"BU KONUDA MÜTEVAZİ OLAMAYACAĞIM"

Çok güzel yemek yaptığını söyleyen Varol, "Yemekleri ben yapacağım, çok güzel yemek yaparım, bu konuda mütevazı olamayacağım." dedi. Et yemeklerine düşkünlüğüyle tanınan Alişan, " Anlaşamadığımız tek konu et yemiyor, sadece zeytinyağlı... Ben de sebze yemiyorum." diyerek eşinden şikayet etti.