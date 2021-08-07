Yeni evlenen çiftlerin evlerine dadanan kadın hırsızlar yakalandı

Başkentte gözlerine kestirdikleri yeni evli çiftlerin evlerine girerek ziynet eşyalarını çalan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Başkentte gözlerine kestirdikleri yeni evli çiftlerin evlerine girerek ziynet eşyalarını çalan 3 kadın hırsız, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Polatlı ilçesinde yeni evlenen çiftlerin evlerine girip ziynet eşyalarını çaldığı tespit edilen 3 kadın Polatlı İlçe Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin yaptığı fiziki teknik takip sonucu yakalandı. S.Ö, C.Y ve İ.Ö ismindeki hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son 6 ayda 3 farklı eve girdikleri tespit edildi.

Hırsızlık yapmak için şehir dışından geldikleri tespit edilen zanlıların son 6 ayda 3 farklı eve girdiği, son girdikleri evden 15 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları ve üzerlerinde yapılan aramada 1 adet çalıntı tabancanın ele geçirildiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı