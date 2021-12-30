AMASYA (İHA) - Yeni evlenen 17 çifte 10'ar bin lira hediye

AMASYA - Amasya'da yeni evlenen 17 çifte, Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Diyanet Vakfı Danimarka Şubesi iş birliği ile 10'ar bin TL hediye edildi. Amasya Müftülüğünün hayata geçirdiği "Yuvalar Kuruyoruz" projesi kapsamında hediye çeklerini alan genç çiftler yetkililere teşekkür etti.

Amasya Müftülüğü görevlileri tarafından son 7 ay içerisinde nikahları kıyılan 17 çifte 'Evliliğe ilk adım' semineri verildi. İhtiyaç sahibi olan genç çiftlere seminerin sonunda sürpriz yapıldı. Katılım belgelerini alan çiftlere Türkiye Diyanet Vakfı Amasya Şubesi ve Diyanet Vakfı Danimarka Şubesi iş birliğiyle sağlanan 10'ar bin liralık çekler hediye edildi.

Yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ile emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerlerle ilgili bilgi vermek amacıyla seminerler düzenlediklerini belirten Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Bu bağlamda 17 çiftimize evlilik hediyesi olarak bir miktar nakdi yardım yapılmıştır. Tüm çiftlerimizin hayırlı ve uzun ömürlü evlilikler sürdürmelerini dilerim" dedi.

2 ay önce evlenip kurduğu ailesinin geçimini inşaatta çalışarak sağlayan 20 yaşındaki Murat Aydın, "Kış mevsiminde zor bir dönemde bize en güzel hediye oldu. Yeni yıl hediyesi oldu" diye konuştu.

Aydın'ın eşi Döndü Aydın da, "Bu parayla birikim yapmak isterdim. Ancak çeşitli borçlarımız var. Onlar için kullanacağız" şeklinde konuştu.

Amasya Müftülüğüne teşekkür eden genç çiftlerden ev hanımı Melek Kalbucu ise, "İhtiyacımız vardı. Bu yardım bize hızır gibi yetişti" ifadelerini kullandı.