Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü
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Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü

Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da depremde evi yıkılan ve Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yeni evini görmeye giden bir kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Elazığ'da depremde evi yıkılan ve Mustafapaşa Mahallesi'ndeki yeni evini görmeye giden bir kişi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde evi hasar gören ve hak sahibi olduğu evi incelemeye gelen Temur Tekin (49), dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Babalarının eve gelmemesinin ardından olay yerine giden oğlu, Tekin'i asansör boşluğunda gördü. Tekin'in oğlu, durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Erkan Bay/İHA)

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Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü
Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü
Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü
Yeni evini görmeye gitti, asansör boşluğuna düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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