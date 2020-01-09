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Yeni Eskişehirspor Stadı 'kar hasarı' nedeniyle kapatıldı

ESKİŞEHİRSPOR'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı ve çatı direklerinde yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi.

09.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:44
Yeni Eskişehirspor Stadı 'kar hasarı' nedeniyle kapatıldı

'un maçlarını oynadığı 33 bin kişi kapasiteli Yeni Stadyumu'nun çatısı ve çatı direklerinde yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi. Valilik çatı onarılana kadar stadın kapalı olacağını açıkladı.

TFF 1'inci lig ekiplerinden 'un maçlarını oynadığı ve 2016 yılında açılan 33 bin kişi kapasiteli Yeni Eskişehir Stadyumu'nun çatısı, çatı direkleri, gerdirme demirleri ve halatlarında yoğun kar yağışının ardından hasar meydana geldi. Çatının çökme tehlikesi nedeniyle Eskişehir Valiliği, stadyumun kullanımına ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Yapılan çalışmaların sonuçlanmasına kadar stadyumun kullanımına ara verilmiştir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından stadyum yeniden kullanıma açılacaktır" denildi.

Eskişehirspor Altes Tribün Lideri Erkan Koca, onarım çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını istediklerini söyledi. Koca, "Bu stadyumda güzel bir ambiyans yakalandı. Gençlik ve Bakanlığımızın incelemelerinden sonra stadyumda onarım çalışmaları başlayacak. Biz taraftarlar olarak bir an önce stadyumumuzun kullanıma açılmasını istiyoruz. Umarız 26 Ocak 2020 tarihinde yapacağımız karşılaşma öncesine kadar sorun çözülür, stadyumda taraftar yerini alır" dedi.

Kaynak: DHA
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