Yeni Eserlerle Korkuteli'ye Değer Katmaya Devam Edeceğiz

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Vali Ersin Yazıcı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte Korkuteli'de yapımı tamamlanan Mustafa Naciye Gencer Cami, Şehzade Korkut Cami ve Kuran Kursu, Şehitler Cami, Varsak Yaylası Küba Cami, Hz. Hamza Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi'nin açılışlarını gerçekleştirdi. Bu eserlerin Korkuteli'ye çok yakıştığını belirten Vali Yazıcı, yeni eserlerle Korkuteli'ye değer katmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Ersin Yazıcı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Korkuteli'de yapımı tamamlanan Mustafa Naciye Gencer Cami, Şehzade Korkut Cami ve Kuran Kursu, Şehitler Cami, Varsak Yaylası Küba Cami, Hz. Hamza Camii, Sultan Ahmet Aydın Kuran Kursu ve Gençlik Merkezi için düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Toplu açılış töreninde Vali Ersin Yazıcı ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, Tuğba Vural Çokal, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Korkuteli Belediye Başkanı Ömer İşlek, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Korkuteli İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, diyanet personeli ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

Hayırseverlerimize Teşekkür Ediyoruz

Açılışını gerçekleştirdikleri eserlerin Korkuteli ve Antalya'ya çok yakıştığını söyleyerek hayırseverlere teşekkür eden Vali Yazıcı; "Hep birlikte bu güzel eserlerimizin açılışı için, bu ana tanıklık etmek için burada toplandık. Gerçekten mutluluk verici bir tören yapıyoruz. Allah öncelikle bu hayırları yapan hayırseverlerimizden razı olsun. Onların hayırlarını kabul etsin. Allah bu tür hayırseverlerimizin sayısını arttırsın. Biz millet olarak birkaç ay önce büyük bir yangın yaşadık. Manavgat yangınında da hem milletimizin hem devletimizin gönlünün büyüklüğünü, mağdur olan vatandaşlara nasıl el uzattığını gördük. Korkuteli'ye bu eserler çok yakıştı. İnşallah yeni ve benzeri eserlerle Korkuteli'mizi zenginleştirmeye, bölgemize değer kazandırmaya devam edeceğiz. Gençlik merkezimiz, içinde Kur'an kursundan tutunda diğer aktivitelere kadar birçok etkinliğin yapılabileceği çok güzel bir tesis olmuş. Bu binalar diyanet işleri teşkilatımıza, müftülüğümüze gerçekten çok yakışıyor. 9 binden fazla eğitime devam eden çocuğumuzun bu merkezle buluşmasını isteriz. İnşallah ilçe Kaymakamımız, ilçe müftümüz, ilçe milli eğitim müdürümüz bunu ortak çalışmalarla sağlayacak. " ifadelerini kullandı.

Açılış töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Sultan Ahmet Aydın Kur'an Kursu ve Gençlik Merkezi ile Korkuteli ilçesinde yapılan camilerin toplu açılışı töreninde, mekanların en hayırlısının cami ve Kur'an kursları olduğunu, bu açılışlarda bulunmanın da hayırlı bir görev olduğunu söyledi.

Gençlik Merkezlerinin Önemini Vurguladı

Camilerin yanında gençlik merkezlerinin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; "Camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, gençlik merkezlerimizi, hele 4-5 yaşındaki çocuklarımız için açılan sınıfları, kursları yapmak için gayret eden, hayır yarışına giren o kardeşlerimizden, hayır sahibi insanlarımızdan Allah razı olsun. " diye konuştu.

Kim Allah İçin Bir Mescit Yaparsa Cennette Karşılığını Alır

İnsanın öldükten sonra amel defterinin kapandığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, buna karşılık, cami, okul ve Kur'an kursu yaptıran, hayırlı insan yetiştiren ve ilminden yararlanılan ilim insanların amel defterinin kapanmayacağını dile getirdi. "Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir. " hadisinden örnek veren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, bu camileri yapan bütün hayırseverlerin Allah Resulü'nün müjdesine nail olduğunu bildirdi.

Bizim Medeniyetimiz Camiyi Şehrin Kalbi Kabul Etmiş

Eğitim, gençlik merkezleri, Kur'an kurslarını yapmak için hayırda yarışan kulların, bütün insanlığı Allah yoluna sevk etmiş gibi olacağını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş; "Bizim medeniyetimiz camiyi şehrin kalbi olarak kabul etmiş. Yüce Peygamberimizin Yesrib'e hicret ettiğinde ilk yaptığı şey, oranın ortasına cami inşa etmek olmuş ve o mescidin içinde bir mektep yapmış ve orada yetişen sahabeler binlerce kilometre uzağa ilim, irfan götürmüştür. Bugün Korkuteli ilçesinde Allah Resulü'nün varisleri, gençlik merkezleri, cami, Kur'an kurslarıyla süslemişler, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. " diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ilk inen ayetin "Oku" olduğunu, bu medeniyetin mensuplarının, çocuklarının elinden kitap düşmemesi gerektiğini söyledi.

Konuşmalarının ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hayırsever Sultan Aydın ve Ahmet Aydın'a teşekkür belgesi, Ahmet Sarıcalar, Erol Memioğlu, Mahmut Büke, Şakir Gencer, Süleyman Patma, Selim Yazıcı, Fahrettin Karateke ve Setfettin Yılmaz'a plaket takdim etti. Plaket takdiminin ardından Vali Yazıcı ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve protokol kurdele keserek gençlik merkezi ve camilerin açılışını gerçekleştirdi. Gençlik merkezini gezen Vali Yazıcı ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çocuklarla oyunlar oynayıp ok atışı gerçekleştirdi. Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 01 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 02 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 03 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 04 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 05 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 06 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 07 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 08 Korkuteliye Değer Katmaya Devam Edeceğiz 09

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