Yeni eseri Wild Animal'da nesli tükenen hayvanlara dikkat çekiyor
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Yeni eseri Wild Animal'da nesli tükenen hayvanlara dikkat çekiyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Yeni eseri Wild Animal'da nesli tükenen hayvanlara dikkat çekiyor

Gelecek nesillere yaşanılası bir gelecek bırakamama endişesinden yola çıkarak sergilerini küresel ısınma, kuraklık, çevre kirliliği konuları üzerine hazırlayan ressam Buket Önyürü, sanat aracılığıyla bu önemli konulara dikkatleri topluyor.

Dünya üzerinde insan dışında birçok canlı türü yaşadığını ve çoğunun artık yaşamakta zorlandığını belirten sanatçı: "Küresel ısınma, ekosistemin değişmesini tetiklerken insanoğlu diğer canlılara yer bırakmamakta. Dünya üzerinde yaşayan birçok nesli tükenen hayvan bulunmaktadır. Gelecek yıllarda bunlara yenileri eklenecek. Buna dikkat çekmek amacıyla "Wild Animal" isimli bir hayvan serisini sanatseverlerle buluşturdum. Biz sanatçıların toplum üzerindeki etkileri oldukça fazla. Ben de bu durumu estetik açıdan ele alarak sanatım aracılığıyla kitleler üzerinde bir bilinç oluşturmak istedim ve eserlerim sanatseverler tarafından oldukça sevildi." dedi.

Soft pastel tekniğiyle hazırlanan Wild Animals eserleri online olarak satışa sunuldu.

Kaynak: Bültenler

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