Küçük bir kasabadan Londra'ya uzanan başarı hikayesi: Dr. Hasan Benar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin güzel bir kasabası olan Yeni Erenköy'de dünyaya gelen Dr. Hasan Benar, İngiltere'ni başkenti Londra'daki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Dr. Hasan Benar 8 mayıs 1987 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin güzel bir kasabası olan Yeni Erenköy'de dünyaya gelmiştir. Babası dt. Şinasi Benar ve annesi Hanife Benar'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Yeni Erenköy'de okul birinciliğle tamamlayan Dr Hasan Benar, 2004 yılında girdiği ÖSS sınavında kıbrısta derece yapıp Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesini kazanmıştır. 2011 yılında Tıp Fakültesini başarıyla bitirip Tıp Doktoru ünvanını kazanmıştır.

2012- 2016 yılları arasında deri ve zührevi hastalılları alnında uzmanlık eğitimini Ankara DışkapıYıldırım BeyazıdEgitim Ve Araştırma Hastahanesinde başarıyla tamamlamıştır. Bu dönemde tıp literatürüne giren birden çok yayınlanmış tıbbi makalesi bulunmaktadır. 2019 yılında ingiltere ye yerleşen dermatoloji uzmanı Dr Hasan Benar, Londra'nın en ünlü medikal caddesi olan Harley Streette kendi kliniğinde çalışmaktadır.

2 point Jawline adını verdikleri ve tıp literatürüne kazandırdıkları yeni dolgu uygulama tekniğini bulmuştur.

Kısa bir zaman içinde popüler bir isim olma fırsatına kavusan Dr Hasan Benar; Londra, New York, Dubai ve Paris gibi dünyanın birçok yerinden ünlü model ve sinema yıldızlarının estetik tedavilerini yaparak onları televizyon ve film dünyasına hazırlamaktadır