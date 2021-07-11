Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
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Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik'e yeni elektronik harp gücü 'Sancak'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

'Sancak', yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçiğe yeni yetenekler katacak.

Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak
Mehmetçiğin yeni elektronik harp gücü: Sancak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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