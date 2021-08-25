Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır
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Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır

Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'da 2018 yılında yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan 20 bin 23 kişi kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Elazığ'da 2018 yılında yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan 20 bin 23 kişi kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeni Şehir Stadyumu'nun devam eden işleri hakkında açıklama yaptı. Şehrin en büyük spor yatırımlarından olan Elazığ Yeni Şehir Stadyumu'nun inşaatının kapalı spor salonu, içerisinde okçuluk, halter, güreş, tekvando, boks, bilardo salonları, kafeteryaları, sosyal donatıları ve idari binadan oluşan büyük bir kompleks olarak devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Prekast dış cephe kaplama, spor salonu ve stadyum içerisindeki alçıpan, seramik, cam kaplama işleri ile doğalgaz, elektrik ve mekanik işleri büyük bir hızla devam etmektedir. Stadyumumuzun çatı kaplama kısmı devam etmektedir. Özellikle kapalı tribün üzerindeki çatı kaplama işi hızla devam ediyor. Yaklaşık bir ay içerisinde tüm stadyumun çatısının kapanmasını planlıyoruz. Ekim ayı gibi drenaj, stadyumun çim zemini, stadyum ve spor salonunun koltuk montajlarına başlanacaktır. Hedefimiz büyük bir aksilik olmazsa yıl sonunda bitirmiş olmak" denildi.

"Bir kompleks inşa ediyoruz"

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren de, "Şehrimizin gözde bir spor merkezi olması anlamında Yaşayan Şehir Stadyumu olarak her branştan antrenman salonları akabinde genç ofislerimizle sosyal bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Alışılmışın dışında sadece futbol müsabakaları için değil, faaliyetlerini yürüttüğümüz bir çok branştan müsabakaların da olacağı ve bunları tek çatı altında topladığımız bir kompleks inşa ediyoruz. Şehrimizin sporuna ve gençlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na Elazığ Valimize, milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza ve il başkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır
Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır
Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır
Yeni Elazığ Stadyumu yıl sonunda hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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