Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi
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Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi

Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Elazığ'da yaklaşık 3 yıl önce yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan 20 bin 23 kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Elazığ'da yaklaşık 3 yıl önce yıkılan Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan 20 bin 23 kapasiteli Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi.

Elazığ Yeni Şehir Stadyumu'nda çalışmalar son aşamaya geldi. Şehrin en büyük spor yatırımlarından olan stadyum inşaatı kapalı spor salonu, içerisinde okçuluk, halter, güreş, tekvando, boks, bilardo salonları, kafeteryaları, sosyal donatıları ve idari binadan oluşan büyük bir kompleks olarak devam ediyor.

Gençlik Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Yatırım İnşaat Genel Müdürlüğümüz kontrol mühendisi ve firma yetkilileri ile stadyumumuzu gezdik. Batı tribün çatı kaplama işlemleri tamamlandı. Kuzey Tribün çatı kaplaması devam ediyor, locaların dış cephe kaplamalarında da sona geliyoruz. Yaklaşık bir ay içerisinde tüm stadyumun çatısının kapanmasını planlıyoruz. Ekim ayı gibi drenaj, stadyumun çim zemini, stadyum ve spor salonunun koltuk montajlarına başlanacak. Spor salonu iç aksamları ve kaplamaları stadyumun cep salonları ve idari ofislerinde de iç kaplama çalışmaları devam ediyor, kaba inşaatımız bitti. Çelik konstrüksiyon işleri yüzde 90'ı geçti, iç detaylar devam ediyor. Hedefimiz büyük bir aksilik olmazsa yıl sonunda bitirmiş olmak" dedi. - ELAZIĞ

Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi
Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi
Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi
Yeni Elazığ Şehir Stadyumu'nda son aşamaya gelindi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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