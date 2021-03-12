Yeni ekonomi reform paketinde neler var?

Erdoğan, milyonların beklediği yeni ekonomi reform paketini açıklıyor. "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi reform paketinde neler olduğunu ve ne zamana yürürlüğe geçeceği hakkında canlı açıklamalarda bulunuyor. Peki, Yeni ekonomi reform paketinde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Yeni ekonomi reform paketi açıklanıyor: Yeni ekonomi reform paketinde neler var?

EKONOMİK REFORM PAKETİNDE NELER VAR?

Türkiye ekonomisinin yarınlarını şekillendireceğine inandığımız reform programımızı paylaşmak üzere sizinle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmamızın özünde ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütme amacı bulunuyor. İhracatta yeni rekorlar kıran yerli ve milli bir ekonomiyi hedefliyoruz. Üretimde verimlilik artışı sağlayarak potansiyel büyümemizi artıracağız

İnşallah bu yol haritasını, milletimizle kurumlarımızla iş dünyamızla tüm paydaşlar hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye'yi en büyük 10 ekonomiden biri haline getirmek için gece gündüz çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Bu günlerin yakın olduğuna yürekten inanıyoruz. Yeni yönetim sisteminin güvenlik ve istikrarın teminatı olacağına inanıyoruz.

"YENİ ANAYASA İLE İHTİYAÇ DUYULAN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek Türkiye'yi kırılgan siyasi iklimden kalıcı olarak kurtardık. Artık hiçbir kesim, hiçbir odak millete rağmen devleti yönetme hevesine kapılamayacaktır. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile birlikte ihtiyaç duyulan bazı adımları atacağız.

Türkiye'yi pek çok ülkeden olumlu yönde ayrıştırmayı başardık. Türkiye'nin her türlü senaryoya hazırlıklı olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Salgına rağmen 2020 yılında yüzde 1,8 oranında büyüdük. G20 ülkeleri arasında ekonomisini reel olarak büyütmeyi başaran iki ülkeden biri olduk ve Çin'in ardından ikinci sırada yer aldık.

"YENİ DÖNEM 4 TEMEL ÜZERİNE OTURTULACAK"

Reform programımızla güçlü yönlerimizi perçinlerken, sorun gördüğümüz yerlere gerçekçi ve ayakları yere basan çözümler getiriyoruz. Yeni dönem 4 temel üzerine oturtulacak. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat.

Erdoğan, reformları şöyle açıkladı: