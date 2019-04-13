Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları Paketi

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Eskişehir Şube Başkanı Ali Engiz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Engiz, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin üretim ve vergilendirme alanlarında da reforma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Reform paketinin beklentiyi karşılayan argümanlardan oluştuğunu vurgulayan Engiz, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"31 Mart yerel seçimler sonrası da ilk değerlendirmemizi yaptığımızda önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem olduğunu, bu yeni döneme ekonomik gelişim süreci adını verdiğimizi belirtmiştik. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da bu yönde önemli açıklamalar yaptı. Açıklanan reform paketi Türkiye ekonomisinin 2019'daki rotasını gösteriyor ve iş dünyasının beklentilerini karşılayan argümanlardan oluşuyor.

Kurumlar Vergisinin kademeli olarak düşürülecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. İhracat master programının devreye sokularak ihracat ağırlıklı büyümenin sağlanması, Türkiye'nin coğrafi konumunun avantaja çevrilerek lojistik merkezi haline getirilmesi, hal yasasının çıkartılması, genç nüfusu olan ülkemizde istihdama yönelik eğitim planlaması yapılması çok önemli adımlardır."

Kaynak: AA