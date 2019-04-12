Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları Paketine Destek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'na destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Poyraz, yazılı açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları paketinin ülkenin ekonomik hayatı için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni etti.

Paketin iş dünyası temsilcileriyle istişareler ekseninde hazırlanmasını önemsediklerini aktaran Poyraz, "Girişim Sermayesi Fonu ve Gayrimenkul Fonu modellerinin benimsenmesi, kıdem tazminatı meselesinde birleşik fon modeline geçilmesine destek vermeye hazırız. İhracat bazlı üretim modellerinde stratejik sektörlerin güncellenmesi ve kredilendirme sisteminde öncelikli hale getirilmesi ile tarımda milli marka oluşturma stratejisinin benimsenmesi gibi hususların hayata geçirilmesi konusunda elimizden gelen tüm desteği MÜSİAD olarak vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Poyraz, dönüşüm adımlarında ekonomik alanların dışında eğitim, yargı, sosyal güvenlik, sosyal yaşam kalitesi gibi ekonomik ilerlemenin ön koşulu olan sahalara da atıf yapılmasının umut verici olduğunu belirterek, Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları'nın hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA