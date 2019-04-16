Yeni Ekonomi Programı'nda Yer Alan Kıdem Tazminatı Düzenlemesi Kimi Nasıl Etkileyecek?

Geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları" başlıklı "reform paketi" beklentileri karşılamadı. Somut olarak ortaya konulan tek konu kamu bankalarına 28 milyar liralık ikrazen özel tertip iç borçlanma senetleri verilmesidir. Böylelikle kamu banklarının kredi vermeye devam etmesini sağlamak amaçlanmış.

Ancak söz konusu sunumda, detayları verilmemiş olmakla birlikte, gündeme gelen bir diğer önemli konu da kıdem tazminatlarına ilişkindir. Açıkça "Tüm Paydaşların katılımı ile kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirilmesi ve kıdem tazminatı fonu ile bireysel emeklilik sisteminin (BES) entegrasyonu" olarak ifade edilen bu konu haklı olarak ülke gündeminde önemli bir yer tutmuştur. Euronews.com'da Görüntüle