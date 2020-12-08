"Yeni ekonomi politikası meyvelerini verecek"
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"Yeni ekonomi politikası meyvelerini verecek"

08.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:50

Katar'ın ünlü gurme yiyecek ürünleri tedarikçisi Ross Qatar'ın genel müdürü Rachad Ghandour, Türk ekonomisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.

Katar'ın ünlü gurme yiyecek ürünleri tedarikçisi Ross Qatar'ın genel müdürü Rachad Ghandour, Türk ekonomisi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye'nin az riskli ve yüksek güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Ghandour, "Türkiye'nin yabancı yatırımcılara karşı uyguladığı teşvikler motivasyonumuzu arttırıyor." ifadelerinde bulundu.

Türkiye'nin büyüme ve istikrarı önceleyen yeni ekonomi politikasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Ghandour, "Salgın sebebiyle dünya ekonomisi bir kriz içerisine girdi. Ancak Türkiye'nin gelecek dönem için belirlediği yeni ekonomi politikası inanıyorum ki meyvelerini verecek. Uygulanacak yeni teşviklerle birlikte Türkiye'ye ciddi bir yabancı sermaye girişi olacaktır. Türk ekonomisi hali hazırda az riskli ve yüksek güvenli durumda." ifadelerini kullandı.

Türkiye stratejik bir konumda

Ülkelerin tedarik zincirinde alternatifler oluşturmak zorunda olduğunu kaydeden Ghandour, "Özellikle salgın sonrasında Avrupa ülkelerinin alternatif tedarik zincirleri yaratacağını düşünüyorum. Salgın bizlere tedarik zincirinde tek bir ülkeye bağımlı kalmamak gerektiğini gösterdi. Türkiye, stratejik konumu, rekabetçi iş gücü ve gelişmiş sanayisiyle Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli tedarikçilerinden biri olacaktır." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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