Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Ekonomi

Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destekOSMANİYE Osmaniye'de 20 yıldır şalgam işletmeciliği yapan Hüdayi Demirci, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası ile yeni ekonomi modeline destek verdi.

OSMANİYE (İHA) - Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek

OSMANİYE Osmaniye'de 20 yıldır şalgam işletmeciliği yapan Hüdayi Demirci, 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye kampanyası ile yeni ekonomi modeline destek verdi.

Şalgamcı Hüdayi Demirci, Osmaniye ve Adana'nın sembol içeceği olan şalgam ile yeni ekonomi modeline destek verdi. Kadirli-Osmaniye yolundaki işletmesinin camına, "1000 dolar bozduran herkese 5 Litre şalgam bedava" şeklinde afiş asan esnaf, ayrıca kendisine dekont gönderen il dışındaki kişilere de kargo yoluyla şalgam gönderebileceğini belirtti. Demirci, "Türk lirası üzerinde oynanan oyunda 1 dolar 18 lira oldu. Ancak sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu ve yeni ekonomik modelle dolar düştü. Bizde bu sürece destek vermek için 1000 dolar bozduran herkese 5 litre şalgam hediye ediyoruz. Türkiye'nin her iline şalgam göndeririz. Bize dekontonu gönderen herkese şalgam hediye edeceğiz" dedi.

Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek

Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek

Yeni ekonomi modeline esnaftan şalgamlı destek

'Şakkadanak' çıkışıyla ünlü Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı

"Şakkadanak" çıkışıyla ünlü Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş'a: Benimle yaptığı tartışma sonrası ünlü oldu ama bunu taşıyamadı

 Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak? Aydın Ağaoğlu 'Herkes bilmeli' diyerek anlattı

Marketten zamlı ürün alan vatandaş indirim gelince ne yapacak? Aydın Ağaoğlu "Herkes bilmeli" diyerek anlattı

 Altın haftaya 23 lira birden yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

Altın haftaya 23 lira birden yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title