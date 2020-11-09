Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?
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Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?

09.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:36
Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasından sonra henüz istifa kararı onaylanmamışken yeni ekonomi bakanı kim ve yeni ekonomi bakanı belli oldu mu sorularının yanıtları merak edildi. Peki, Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram hesabından bir istifa mesajı paylaşıldı. Resmi olarak doğrulanmayan istifa mesajının ardından Albayrak'ın Twitter hesabının kapalı olduğu görüldü. Ancak istifa kararı henüz resmen doğrulanmadı. Peki, Yeni ekonomi bakanı kim? Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu?

YENİ EKONOMİ BAKANI BELLİ OLDU MU?

Berat Albayrak sağlık sorunlarıyla nedeniyle istifa ettiği açıklama yayınlandı. İşte o açıklama:

"Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte artık zamanımı uzun yıllardır zorunluluktan ötürü ihmal ettiğim ve bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım" ifadelerinin yer aldığı mesajşöyle devam ediyor:

Çok büyük hedeflerle çıktığımız bu yolculukta gerçekleşecek olan bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edecektir. Enerjide olduğu kadar ekonomide de ektiğimiz tohumlar çok da uzak olmayan bir gelecekte koca koca çınarlara dönüşecek ve ülkemizi tam bağımsızlık hedefine ulaştıracağına şahit olacağız inşallah. Bundan en ufak bir şüphem yoktur. Gaybı, kalpleri, ve hakiki niyetleri bilen mutlak üç sahibi Cenab-ı Allah izleri Sırat- ı Müstakimden ayrımasın. Sonumuzu hayreylesin."

Gelişme sonrası Yeni ekonomi bakanı belli oldu mu konusu merak edildi. Albayrak'ın istifası durumunda yerine kimin geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı ancak Adnan Bali ve Abdullah Erdem Cantimur isimlkeir sosyal medyada en çok dile getirilen isimler oldu. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Haber Yorumları (1)
SENA: defol git halkla dalga geçtin resmen.
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