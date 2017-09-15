Yeni Eğitim Yılına Doğru

Bilecik'te, 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıklarının tamamlandığı bildirildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 36 bin öğrencinin ders başı yapacağı 2017-2018 eğitim öğretim yılında ülke genelinde güvenli ve huzurlu bir il olarak görülen Bilecik'te Valilik koordinasyonunda geniş katılımlı çalışmalar yaparak öğrencilerin huzuruna ve güvenliğine yönelik gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.





Bilecik'teki ilgili kurumlar olmak üzere mahalle ve köy muhtarları, Okul Aile Birlikleri ile taşıma kooperatiflerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaların ilçelerde de yapıldığı aktarılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Okul çevrelerinde öğrencinin huzuruna ve güvenliğine etki edecek okulla ilgisi olmayan, şüpheli kişiler takip edilerek uzaklaştırılacak. Seyyar satıcılar bulundurulmayacak, metruk binalar ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak ıslah edilecek ve gerekirse yıkılacak, okullarda kadrolu görevliler dışında çalışan diğer personelin belli aralıklarla araştırmaları yapılarak, internet ve elektronik oyun salonlarında ders saatlerinde öğrenci bulundurulmayacak.



Yaş sınırlamalarına uyulacak, çocukların girmesinin yasak olduğu cafe, bar, kıraathane ve umuma açık yerler sık sık denetlenecek, kamerası olmayan okulların kameraları tamamlanarak, Kent Güvenlik Yönetim Sitemine entegre edilecek. Muhtemel olaylara anında müdahale edilecek, okul yönetimleri ve öğretmenlerin veliler ile iletişimi en üst seviyeye çıkarılacak. Öğrencilerin okullara erişimini sağlayan servis araçları, jandarma ve emniyet birimlerince sıkı kontrolleri sağlanacak."