Yeni eğitim ve öğretim yılı için güvenlik önlemleri artırıldı

07.09.2019 13:46

Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, yeni eğitim ve öğretim yılında okullarda polis kontrolünün yanı sıra kamera sistemleri kurulduğunu bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde huzur toplantıları düzenlemeye devam ediyor.



Umurbey Mahallesi'ndeki kahvehanede gerçekleştirilen toplantıda, vatandaşlar polise istek ve sıkıntılarını aktardı.

Mahalle sakinlerine suçla mücadele hakkında bilgi veren ekipler, broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürü Kurt, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul ve çevresinde güvenlik önlemleri alındığını söyledi.

Güvenlik tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar yaptıklarını anlatan Kurt, şöyle devam etti:

"Okul ve bahçeleri gece gündüz denetlenecek. Okullarla ilgili velilerin bir sıkıntısı olmasın. Okulların hepsine güvenlik kamera sistemleri kuruldu. Ayrıca Kent Güvenlik Sistemi kameraları da Edirne'de devreye girdi. 130 civarında güvenlik sistemi kameramızı takip ediyoruz. Bu kamera sisteminin şöyle bir faydası var. Bir kişi eğer bir kötülük yaparsa, kameradan tespit ettiğimiz an gereğini yaparız. Örneğin altın dolandırıcıları burada insanları dolandırmışlar, bize sonradan şikayete gelindi, duyduk. Bu sistemler sayesinde ve başka imkanlarımız da var, devletimiz güçlü. Bu dolandırıcıları yakaladık."

Kurt, okul timlerinin de okul yöneticileriyle okul ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edeceğini, bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde denetim yapılacağını kaydetti.

Toplantıya Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Alpaslan Bilsel, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA