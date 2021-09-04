Yeni eğitim öğretim yılına doğru
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Yeni eğitim öğretim yılına doğru

Yeni eğitim öğretim yılına doğru
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, akademik hedeflerin belirlenmesinin yanında milli ve manevi değerlerin geleceğin teminatı çocuklara sunacak olan mercinin eğitim yuvaları olduğunu belirtti.

Geleceğe umutla bakan toplumların en önemli dönüm noktalarının başında eğitim yer aldığını kaydeden Kılıç, tüm dünyada olduğu gibi ülkeyi de etkisi altına alan salgın nedeniyle çocukların ekran başında eğitimlerine devam etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Normalleşmeye doğru yaklaştıkları bu süreçte eğitim yılını sonuna kadar yüz yüze eğitimle devam etme temennisinde bulunan Kılıç, şöyle devam etti:

"Ümidimiz Milli Eğitim Bakanlığımız, idarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve değerli öğrencilerimiz, alınan tedbirler dahilinde sorunsuzca eğitimlerine devam edebilmeleridir. Yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilerimiz başta olmak üzere tüm ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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