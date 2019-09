Yeni eğitim öğretim yılına doğru

08.09.2019 15:38

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, yarın başlayacak 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Genç, mesajında, Türkiye'nin her alanda kendine yetebilen bir ülke olması için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nitelikli şekilde devam etmesinin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Doğrudan görev alanına girmese de yerel bir yönetim olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteği her zaman öncelik tanıdıklarını belirten Genç, "Türkiye'nin güvencesi, hiç kuşkusuz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Ülkemizin okuyan, araştıran, sorgulayan ve en önemlisi de bilim yolunda kafa yoran bir nesle ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Genç, Türkiye'nin her alanda kendisine yetebilmesi, bilim ve teknolojide dışarıya daha az bağımlı olması için eğitim ve öğretim faaliyetlerinin nitelikli şekilde devam ettirilmesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu nitelikli ve kaliteli eğitimden geçmektedir. Her zaman olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılında da okulların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için bütün imkanları zorlayacağız. Eğitim imkanlarının arttığı, teknolojinin bütün nimetlerinden yararlanıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Bunların yanında eğitim faaliyetlerinin kültürel, sanatsal ve sportif anlamda desteklenmesi hiç şüphesiz ki eğitim faaliyetlerinin niteliğini yadsınamaz şekilde artırmaktadır. Bunun bilincinde olan yerel yönetimler olarak kültürel, sanatsal ve sportif anlamda okullarımızı desteklemek, ortaklaşa yeni projeler üretmek her zaman önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Bu anlamda okullarımız bütün bu imkanlardan yararlanıyor ve eğitim araç ve gereçlerini yoğun olarak kullanıyor. Açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki her zaman olduğu gibi, yeni eğitim ve öğretim yılında da okullarımızın emrinde olacağımızı, onların her türlü ihtiyaçları ve taleplerinin karşılanması için bütün imkanlarımızı zorlayacağız."

Kaynak: AA