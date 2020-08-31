Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı
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Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Yalova'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili düzenlenen törenle çaldı.

31.08.2020 10:52 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:59

Yalova'da 2020-2021 eğitim-öğretim yılının ilk ders zili düzenlenen törenle çaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan eğitim öğretim yılının açılış programı, Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda gerçekleştirildi.

Vali Muammer Erol ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol'un da katıldığı tören, İstiklal Marşı'nın okunması ve ilk ders zilinin sembolik olarak çalınmasıyla başladı.

Yeniyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, 21 Eylül'e kadar uzaktan eğitim sürecine başladıklarını kaydetti.

Yalova'da 21 Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ulaşım noktası tespit ettiklerini ve bunlardan birinin de Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu olduğunu kaydeden Yeniyol, şöyle konuştu:

"Burada 3 tane 49 metrekare salonumuz var. Her öğrencimiz 5,2 metrekare içinde, öğretmenlerin nezaretinde uzaktan eğitim erişim çerçevesinde ders alacaklar. Okulumuz baştan sona dezenfekte edildi. Sınıflarımızda da dezenfektan maddeleri var, lavabolarımız temiz. Sıvı sabunumuz, havlu kağıtlarımız var."

Yalova'daki internet hızının yüksek olması nedeniyle avantajlı olduklarını aktaran Yeniyol, hedeflerinin Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre öğrencileri 21 Eylül'de okullarına kavuşturmak olduğunu dile getirdi.

Daha sonra Erol ve Yeniyol, EBA sınıfında incelemelerde bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılı uzaktan eğitimle başladı

Kaynak: AA

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