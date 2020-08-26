Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Kartal Belediyesi kreşleri dezenfekte etti Bünyesindeki 15 kreş ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, bulaşıcı hastalıklara karşı her yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını bu kez de Covid-19 virüsüne karşı uyguladı.

Bünyesindeki 15 kreş ile Türkiye'nin en fazla kreşine sahip kamu kurumu olan Kartal Belediyesi, bulaşıcı hastalıklara karşı her yeni eğitim öğretim yılı öncesi gerçekleştirdiği dezenfekte çalışmalarını bu kez de Covid-19 virüsüne karşı uyguladı.

Yüzlerce öğrencinin eğitim aldığı kreşlerdeki miniklerin bağışıklık sistemlerinin gelişimini tamamlamamış olması ve Covid-19 pandemisi göz önüne alınarak Kartal Belediyesi tarafından 15 kreşe yönelik geniş çaplı bir dezenfekte çalışması başlatıldı.

Bu kapsamda sınıflar, yemek salonları, oyun salonları gibi kreş öğrencilerinin temas edebileceği, sürekli kullandığı alanlar bakteri, mantar ve virüslerin hızla üremesine engel olmak amacıyla nano gümüş iyon hijyen teknolojisi ile mikroplardan arındırıldı.

Çocukların sağlığını çok önemsediklerini, korona virüsün gündeme gelmesi ile birlikte dezenfekte çalışmalarına ilk olarak kreş ve okullardan başladıklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, yeni eğitim öğretim yılının kreşli minikler için sağlıklı, mutlu, eğlenceli ve başarılarla dolu geçmesini temenni etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA