Yeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyor(1)
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polislerde trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor.
Görüntü dökümü:
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-FSM Köprüsünden görüntüler
-FSM'den havadan görüntüler
-Altunizade'deki trafikten görüntüler
-Polisin servis denetiminden görüntü
-Genel ve detaylar