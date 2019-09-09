Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1)

Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK / İSTANBUL DHA 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor.

09.09.2019 08:06
Yeni eğitim öğretim yılı  bugün başlıyor(1)

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Yılmaz OKUR-Ersan SAN-Cemil ÖZDEMİR- Murat SOLAK/ İSTANBUL DHA 
2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı bugün başlıyor. İstanbul'da çeşitli noktalarda trafik yoğunluğu yaşanırken polislerde trafikte servislerle ilgili denetimlerini sürdürüyor. 

Görüntü dökümü:
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-FSM Köprüsünden görüntüler
-FSM'den havadan görüntüler
-Altunizade'deki trafikten görüntüler
-Polisin servis denetiminden görüntü
-Genel ve detaylar 


Kaynak: DHA
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