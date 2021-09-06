Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Sınıflarında oturan öğrenciler Koridorda koşan öğrenciler Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Sınıflarında oturan öğrenciler

Koridorda koşan öğrenciler

Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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