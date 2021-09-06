Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Sınıflarında oturan öğrenciler Koridorda koşan öğrenciler Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.