Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Sınıflarında oturan öğrenciler Koridorda koşan öğrenciler Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.
Sınıflarında oturan öğrenciler
Koridorda koşan öğrenciler
Okul bahçesinde oyun oynayan öğrenciler
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
DÜZCE - Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş