Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
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Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Çocukların aileleriyle birlikte okula gelmesi SİVAS - Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı.

Çocukların aileleriyle birlikte okula gelmesi SİVAS - Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda bugünden itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlandı. Sivas'ta da aileler, sabahın erken saatlerinde itibaren çocuklarıyla birlikte okul yolunu tuttu. Öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla salgın kuralları çerçevesinde sınıflara alındı. Fevzipaşa İlkokulu'nun da bulunduğu okullar bölgesinde araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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