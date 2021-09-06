GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
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GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Cumhuriyet İlkokulu önü, öğrencilerin ve velilerin okula gelişleri Görevlilerin velileri dışarıda bulunmaları hususunda uyarıları Yeni dönem hakkında velilerle ve öğrencilerle röportaj Okul bahçesi ve dışındakiler Okul Müdürünün uyarıları, istiklal marşı ve öğrencilerin içeri alınmaları GAZİANTEP...

Cumhuriyet İlkokulu önü, öğrencilerin ve velilerin okula gelişleri

Görevlilerin velileri dışarıda bulunmaları hususunda uyarıları

Yeni dönem hakkında velilerle ve öğrencilerle röportaj

Okul bahçesi ve dışındakiler

Okul Müdürünün uyarıları, istiklal marşı ve öğrencilerin içeri alınmaları GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı
GAZİANTEP - İslahiye'de yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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21-27 Ağustos'ta Kovid-19 vaka yoğunluğu önceki haftaya göre en çok Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve...
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