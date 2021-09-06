Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Okul bahçesindeki öğrenciler Okul dışında bekleyen veliler Öğrencilerin okula gelişi İstiklal Marşı okunması Okula giren öğrenciler SAMSUN - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.
Okul bahçesindeki öğrenciler
Okul dışında bekleyen veliler
Öğrencilerin okula gelişi
İstiklal Marşı okunması
Okula giren öğrenciler
SAMSUN - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Samsun'da öğrenciler koronavirüs önlemlerine uyarak okula geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü