Yeni eğitim öğretim yılı başladı
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Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Okul bahçesindeki öğrenciler Okul dışında bekleyen veliler Öğrencilerin okula gelişi İstiklal Marşı okunması Okula giren öğrenciler SAMSUN - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı.

Okul bahçesindeki öğrenciler

Okul dışında bekleyen veliler

Öğrencilerin okula gelişi

İstiklal Marşı okunması

Okula giren öğrenciler

SAMSUN - Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okullarına gelerek ders başı yaptı. Samsun'da öğrenciler koronavirüs önlemlerine uyarak okula geldi.

Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Yeni eğitim öğretim yılı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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