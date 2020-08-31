Yeni eğitim-öğretim yılı başladı
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Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

31.08.2020 13:08 | Son Güncelleme: 31.08.2020 13:13

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Çorlu Anadolu Lisesi'nde, yapılan tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından konuşma yapan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan, öğrencilerini ve öğretmen arkadaşlarını çok özlediklerini söyledi.

İlk ders zilinin lise son sınıflar ve orta okul son sınıflardaki destekleme ve yetiştirme öğrencilerinin kursları için çaldığını belirten Erdoğan, "Hepiniz hoş geldiniz, bir hafta önce öğretmen arkadaşlarımız ile okullarda buluştuk. Bu sevince siz öğrencilerimizin de bugün itibariyle dahil olması bizleri çok mutlu etti.bütün öğrencilerimizle okullarımızda buluşmayı hasret ve özlemle bekliyorduk. Sizler olmadan ve öğretmen arkadaşlar olmadan okullarımızın tadının tuzunun olmadığını yaşayarak gördük. İnşallah ikinci kez böyle bir tecrübe yaşamayız. Yeni eğitim ve öğretimi yılı hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler sosyal mesafe ve maske kuralına uyarak sınıflarına girdi.

Yeni eğitim-öğretim yılı başladı

Kaynak: AA

Manşet

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