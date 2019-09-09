Yeni eğitim öğretim yılı

09.09.2019 17:09

Şırnak'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Şırnak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı 655 okulda 160 bin öğrenci ve 8 bin öğretmenle başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Orgeneral Edip Başer İlkokuluna geçti.

Öğrencilere başarı dileyen Pehlivan, yaptığı açıklamada, kent genelinde yüzde 70'i aşkın okulda tekli eğitime geçtiklerini dile getirerek, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl tüm okullarda tekli eğitim olacağını aktardı.

Terör saldırılarında zarar gören okullar onarıldı

MEB'in bu yıl pozitif ayrımcılık yaparak Şırnak'a 8 bin öğretmen atadığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Son yılların en fazla öğretmeniyle eğitim öğretime başlıyoruz. 8 bini aşmış durumda. Bu da gösteriyor ki okullarımızda öğretmen açığımız büyük ölçüde kapanıyor. Çok az ücretli öğretmen takviyesiyle de eğitim öğretimi tamamlamış olacağız. Bu vesileyle birkaç okulu gezdik. Güzel bir başlangıç yaptık. Fiziksel şartlar ve donanım itibarıyla gayet iyi durumda. Her geçen gün daha iyi olacak. 2015-2016 yıllarında kent merkezi ve birkaç ilçemizde çukur ve barikat eylemlerinde birkaç okulumuz zarar görmüştü. Bu okulların tamamının tadilat ve onarımı gerçekleşti. Bu anlamda 70 okul onarımdan geçti, eğitim öğretim standartlarına kavuştu. TOKİ tarafından yapılan 17 okulda tamamlanma aşamasına geldi."

Kaynak: AA