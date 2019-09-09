09.09.2019 16:44

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Merkez Şehit İlhan Kuşan, Çakallı ve Emirli ilk ve ortaokullarını ziyaret etti.

Kaymakam Şenay, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, okul idareci ve öğretmenlerle yaptığı toplantının ardından sınıfları gezerek öğrencilere fidan ve kitaplarını dağıttı.

Başarı oranının yükseltilmesini isteyen Kaymakam Şenay, okumanın önemine dikkat çekti.

Şenay konuşmasında, "Yeni bir eğitim öğretim yıla kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza kavuştunuz veya yeni arkadaşlar edineceksiniz. Yine devletimizin sizler için gönderdiği kitaplarınıza masalarınızda kavuştunuz. Ama bu kitapların hakkını vermeniz gerekir. Yani hayatta başarılı olabilmek için çok çalışmanız gerekir. Bunun için önce kendinize bir hedef belirleyiniz o hedefinize ulaşabilmek için planlı ve programlı çalışınız." dedi.

Kaymakam Şenay'ın okul ziyaretlerinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük'te hazır bulundu.



Kavak'ta yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla 320 öğretmen ve 3 bin 453 öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA