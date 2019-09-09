Yeni eğitim öğretim yılı

09.09.2019 15:04

öğretim yılı başlaması dolayısıyla Şehit Göksel Koç Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, törende yaptığı konuşmada, Mavikent Ortaokulu'nun ismini Şehit Göksel Koç Ortaokulu olarak değiştirdiklerini söyledi.

Öğrenmenin önemine dikkati çeken Ömeroğlu, "Elbette öğrenmeye ihtiyacımız var, çünkü dünya yerinde durmuyor. Diğer ülkelerin çocukları da sizler gibi okula devam ediyor, öğreniyor ve sonunda bir şeyler icat ediyor. Öğrenirken de aslımızı neslimizi birliğimizi beraberliğimizi unutmamamız lazım." diye konuştu.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Göksel Koç'un annesi Meryem Koç, ilk ders zilini çaldı.

Öte yandan kentte 460 okulda, 6 bin 552 öğretmen ve 82 bin 35 öğrencinin ders başı yaptığı öğrenildi.

Törene İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi Bahri Ata, İl Milli Eğitim Müdürü Ceylan Çaylak, öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

Kaynak: AA