Yeni eğitim-öğretim yılı

09.09.2019 14:42

Malatya'nın Darende ilçesinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı, 6 bin 248 öğrenci ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla ilçe merkezindeki Nadir İlkokulu'nu ziyaret ederek, eğitim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Dünyada yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmamak için donanımlı olunması gerektiğini vurgulayan İnce, "Donanımlı, iyi yetişmiş insan gücüne ve her alanda bunu sağlayan kaliteli eğitime ihtiyaç duymaktayız. Bu nedenle ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak için daha iyiye ve ileriye giden bir Türkiye için, birey olarak, toplum olarak, ülke olarak eğitime daha fazla önem vererek, çok çalışmamız gerekmektedir." dedi.

İnce, Darende'de yeni eğitim döneminde 6 bin 248 öğrenci için ders zilinin çaldığını dile getirerek, "Sorumluluk sahamızda 30 okulda 460 öğretmenimiz ile eğitim vereceğiz. Kırsalda bulunan bin 600 öğrencimizi, 110 araçla he rgün evlerinden alarak, okullara taşıyacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından İnce ve beraberindekiler sınıfları gezerek, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA