09.09.2019 13:59

Programdan detaylar

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması

Dersliklerin gezilmesi Konya'da 2 bin 723 okul ve 452 bin 210 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Zeki Altındağ İlkokulu'nda program düzenlendi.

Kaynak: AA