Yeni eğitim-öğretim yılı
Programdan detaylar Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması Dersliklerin gezilmesi Konya'da 2 bin 723 okul ve 452 bin 210 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı.
09.09.2019 13:59
Programdan detaylar
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın konuşması
Dersliklerin gezilmesi Konya'da 2 bin 723 okul ve 452 bin 210 öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün çalan ilk ders ziliyle başladı. Yeni eğitim-öğretim yılı nedeniyle Zeki Altındağ İlkokulu'nda program düzenlendi.
Kaynak: AA