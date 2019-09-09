Yeni eğitim öğretim yılı

09.09.2019 13:18

Diyarbakır, Şırnak ve Elazığ'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Mevlana İlkokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yeni eğitim- öğretim yılının başlamasının heyecanını yaşadıklarını ifade eden Güzeloğlu, "Bin 709 okulumuzda 506 bin öğrencimiz 25 bini aşkın öğretmenimizle ilk derse başladık. Bu eğitim yıllında, Diyarbakır'ın bütün okullarında, 17 ilçesinin her köşesinde her bir öğrencimizi merkeze alan bir gayret ve çaba içerisinde olacağız. Bizlere emanet edilen en değerli varlıklarımız olan öğrencilerimizi geleceğe güvenle ve mutlu şekilde inşallah iddialı hazırlayacağız." dedi.

Güzeloğlu, bugün ellerinden tutularak okula getirilen çocukların ailelerinin olduğu kadar ülkenin de geleceği olduğuna işaret ederek, "Her birinin güçlü, mutlu birer birey olmaları, milli ve manevi değerleri bilen, yaşayan, ülkesine sahip çıkan ama dünyayı da tanıyan, dünya ile rekabet edebilen ve bu iddiamızı güçlendiren bireyler olmasını istiyoruz. Çocuklarınızın sizin için ne kadar değerliyse bizim için de o kadar değerli olduğunu bilmenizi istiyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının öğrencilere hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Eğitim ve öğretimin önemine dikkati çeken Yılmaz, "Ülkemizin en önemli ve en merkezi olan, geleceğimizi yetiştireceğimiz, geleceğimizi hazırlayacağımız yavrularımız için en çok üzerinde durulması gereken konudur. Bakanlık olarak merkez teşkilatında eğitim öğretimde temelde, sınıfta öğrencilerimizle olacak öğretmenlerimizi de merkeze aldık." şeklinde konuştu.

Öğrencileri tebrik eden Vali Güzeloğlu ve Yılmaz, çeşitli hediyeler verdikleri çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Güzeloğlu ve beraberindekiler daha sonra Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geçerek, burada öğrencilerle bir araya geldi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, İl Emniyet Müdürün Tacettin Aslan, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da katıldı.

Şırnak

Şırnak'ta 2019-2020 eğitim öğretim yılı 655 okulda 160 bin öğrenci ve 8 bin öğretmenle başladı.

Vali Ali Hamza Pehlivan beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şerafettin Cankurt ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Orgeneral Edip Başer İlkokuluna geçti.

Öğrencilere başarı dileyen Pehlivan, yaptığı açıklamada, kent genelinde yüzde 70'i aşkın okulda tekli eğitime geçtiklerini dile getirerek, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla önümüzdeki yıl tüm okullarda tekli eğitim olacağını aktardı.

Terör saldırılarında zarar gören okullar onarıldı

MEB'in bu yıl pozitif ayrımcılık yaparak Şırnak'a 8 bin öğretmen atadığını anlatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Son yılların en fazla öğretmeniyle eğitim öğretime başlıyoruz. 8 bini aşmış durumda. Bu da gösteriyor ki okullarımızda öğretmen açığımız büyük ölçüde kapanıyor. Çok az ücretli öğretmen takviyesiyle de eğitim öğretimi tamamlamış olacağız. Bu vesileyle birkaç okulu gezdik. Güzel bir başlangıç yaptık. Fiziksel şartlar ve donanım itibarıyla gayet iyi durumda. Her geçen gün daha iyi olacak. 2015-2016 yıllarında kent merkezi ve birkaç ilçemizde çukur ve barikat eylemlerinde birkaç okulumuz zarar görmüştü. Bu okulların tamamının tadilat ve onarımı gerçekleşti. Bu anlamda 70 okul onarımdan geçti, eğitim öğretim standartlarına kavuştu. TOKİ tarafından yapılan 17 okulda tamamlanma aşamasına geldi."

Elazığ

Elazığ'da Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Özel Büro Daire Başkanı Feyzullah Çiftçi, Milli Eğitim Bakanlığından yetkililer olarak 81 ili ziyaret ederek, sorunları yerinde incelediklerini söyledi.

Elazığ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, yeni eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtürk de 2019-2020 eğitim-öğretim yılının açılışını Elazığ'ın en eski okullarından biri olan Atatürk İlkokulu'nda gerçekleştirdiklerini aktardı.

Eğitim döneminin kentte sorunsuz bir şekilde başladığını ifade eden Gürtürk, "Bu okuldan çok kıymetli insanlar çıkmıştır. Ancak bunların en önemlilerinin öğretmenler olduğunu düşünüyorum. Çünkü birçok öğretmen yetiştirdi bu okul. Bir ülkenin geleceğine yön veren, öğretmenlerdir. Öğretmenler olarak, öğrencilerimize en başta yapmamız gereken şahsiyet kazandırmak. Şahsiyet kazandırırken de merhametle davranmamız gerekiyor. Yetiştireceğimiz öğrencilerimizin vatanına, milletine bağlı, erdemli insan olması gerektiğini hep düşünmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA