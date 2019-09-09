Yeni eğitim-öğretim yılı

09.09.2019 13:12

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi, iki ilçede 40 bin 288 öğrenci ders başı yaptı.

Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kapsamında Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Buradaki törenin ardından kutlamalar, Atatürk İlkokulunda devam etti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.

İlçedeki Doğa Koleji Yerleşkesinde de tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin konuşmalar yapıldı. Törenin ardından okula yeni başlayan birinci sınıf öğrencileri, beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde bir süre dans etti. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinliğin ardından öğrenciler, ailelerinden ayrılıp ilk derslerine girdi.

Öte yandan Bodrum'da 115 okulda 26 bin 288 öğrenci ile bin 420 öğretmenin ders başı yaptığı bildirildi.

Marmaris

Marmaris'te Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Atatürk İlkokulunda eğitim öğretim açılış programı düzenlendi. Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, daire müdürleri ve veliler katıldı.

Kaymakam Aksoy törenin ardından birinci sınıfları gezerek öğrencilere çam fidanı dağıttı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Aksoy, okul bahçesinde bekleyen velilerle de bir süre sohbet etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, okul öncesi bin 661, ilkokul 4 bin 589, ortaokul 4 bin 415, lise 3 bin 542 olmak üzere toplam 14 bin 207 öğrencinin ders başı yaptığı kaydedildi.

Kaynak: AA