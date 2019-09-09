Yeni eğitim-öğretim yılı

09.09.2019 11:52

Lüleburgaz'da 23 bin 716 öğrenci, yeni eğitim-öğretim yılına ilk ders ziliyle başladı.

Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nedim Çetin, ders başı yapan öğrencileri ziyaret etti.

Kaya, 80. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerle biraraya gelerek, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

80. Yıl Ortaokulu'nun yabancı dil ağırlıklı eğitim verilecek okullardan biri olduğunu ifade eden Kaya, İngilizce ağırlıklı eğitim sayesinde öğrencilerin daha bilgili ve donanımlı olacağını aktardı.

Öğrencilere yabancı dil önemi konusunda tavsiyelerde bulunan Kaya, öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Kaynak: AA