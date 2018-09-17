Yeni Eğitim-öğretim Yılı

Samsun Valisi Osman Kaymak, "İçinde bulunduğumuz yüzyıl hiç kuşkusuz bilginin yanında teknolojinin de en büyük güç olduğu dönemdir. Bilginin üretildiği ve bilginin nasıl üretilmesi gerektiğini belirleyen okullarımız artık teknoloji üretiminin de başlangıcı olma yolundadır." dedi.

Kaymak, Malazgirt İlkokulu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada eğitimin önemini vurguladı.

Eğitimi toplumun can damarı olarak nitelendiren Vali Kaymak, "Bu damarda oluşacak en ufak bir sorun toplumun tüm yapısını olumsuz yönde etkileyebilecektir. Bu bilinçle yeni eğitim-öğretim yılında çocuklarımıza gerek fiziki gerekse pedagojik anlamda olumlu bir okul iklimi sağlamak için yoğun gayret gösterdik." dedi.

Kaymak, sözlerine şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz yüzyıl hiç kuşkusuz bilginin yanında teknolojinin de en büyük güç olduğu dönemdir. Bilginin üretildiği ve bilginin nasıl üretilmesi gerektiğini belirleyen okullarımız artık teknoloji üretiminin de başlangıcı olma yolundadır. Samsun olarak biz de bu değişime ve çalışmalara hızlı ve etkili bir şekilde ayak uydurabilme başarısını göstermekteyiz. Bu bilinçle "İnsan olma, millet olma davası" olarak benimsediğimiz ilköğretim davası süreci, Atatürk'ün bize gösterdiği çağdaş medeniyete ulaşma ülkümüzün temelini oluşturmaktadır. Bu temel ne kadar sağlam atılırsa o kadar güvenilir ve o kadar ümit vaat eder olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 2019 yılında normal eğitime geçme konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz. İkili eğitimden normal eğitime geçme konusunda devlet yatırımlarını planlıyoruz. İkili eğitim sonlandırılmasının yanında ihtiyaç duyulan binalarımızın yenilenmesi ve spor salonu, konferans salonu gibi yeni donatılar kazandırıyoruz."

Törenin sonunda Vali Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Zihni Şahin, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ilk derz zilini çaldı.

Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Vali Kaymak, Samsun il genelinde öğrencilere ücretsiz bir milyon 800 kitap dağıtıldığını vurguladı.