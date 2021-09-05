Yeni eğitim öğretim dönemine doğru
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Yeni eğitim öğretim dönemine doğru

Yeni eğitim öğretim dönemine doğru
Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim öğretim dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim öğretim dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Akın, mesajında, toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşayarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak ve medeniyet yolunda ilerlenmesi için çocukların eğitimine önem verilmesi gerektiğini belirtti.

Eğitim sürecinde çocukların elde edeceği her kazanımın gelecekte onların iyi bir mesleğe kavuşmasını, ülkenin geleceğine de yön vereceğini vurgulayan Akın, eğitimi sadece okulla sınırlı görmeyen, kendini geliştiren, araştıran, çok yönlü düşünen, kültürlü, ahlaklı bireyler yetiştirilmesini amaçladıklarını aktardı.

Öğretmenlerin, ülkeyi yarınlara taşıyacak çocukların bilim ve ahlakla yoğrulmasını sağlayan geleceğin mimarları olduğuna dikkati çeken Akın, şunları kaydetti:

"Eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı gerçeğinden hareketle evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için her türlü fedakarlığı ailelerimiz göstermektedir. Evlatların geleceğe hazırlanmasında ailelerimizin okul yönetimi ve öğretmenlerimizle sürekli işbirliği içinde olması, onların başarısını daha da arttıracaktır. Öğrencilerimiz her geçen gün gelişen dünyada eğitim kurumlarımızda aldığı eğitim ve terbiye ile kendini yetiştirecek, devletimizi daha ileri seviyelere taşıyacaklardır. Devletimizin bu yıl yüz yüze eğitime devam edilmesi kararı almasıyla öğrencilerimiz yeniden okuluna ve öğretmenlerine kavuşmuştur. Alınan tedbirlerle bu eğitim öğretim yılını kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. 2021-2022 eğitim öğretim döneminin öğrencilerimize, eğitim camiasına ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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