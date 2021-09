Yeni eğitim öğretim dönemine doğru

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünsal, mesajında, Türkiye ve Kırşehir'de eğitim alanında yapılan yatırımlar ve gelişmelerle birlikte, her geçen yıl yeni okulların, yeni öğretmenlerin eğitim alanında yerini aldığını belirtti.

Milletin teveccühü ile AK Parti'nin 20 yıllık iktidarında Türkiye'de her alanda yenilikler yapıldığı gibi en önemli gelişmelerin eğitimde olduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatıp, yetişmiş insan gücümüzü eğitimle arttırarak, ekonomimizi, toplumumuzu ve demokrasimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Her zaman eğitimi önceliklerimizin başına aldık. Eğitime ayrılan bütçe tüm kurumlar arasında ilk sıraya çıkartılmıştır. Her alanda olduğu gibi eğitimde de yatırımlarımız devam etmektedir. 6 Eylül'de öğrencilerimiz okullarında olacaklar. Uzun bir süre çocuklarımız ve gençlerimiz okullarından uzak kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda alınması gereken önlemleri bakanlıklarımız belirledi. Maske, mesafe ve hijyen koşullarının sağlanmasında daha dikkatli davranmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Eğitimde marka kent Kırşehir'de öğretmen, idareci ve geleceğimizin teminatı büyük beklentilerimizin olduğu evlatlarımıza yeni eğitim öğretim döneminde başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner