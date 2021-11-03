YENİ EĞİTİM DÖNEMİNİN BAŞLADIĞI BELMEK'LERE YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte ara verdiği kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine kaldığı yerden devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Belediye Meslek Edindirme Kurslarında (BELMEK) yeni eğitim dönemi başladı. 6 bölgede 59 kurs şubesinde ve 31 branşta verilen ücretsiz eğitimlere Başkentli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi, "kadın dostu" uygulamalarla Başkentli kadınların yanında olmaya devam ediyor.

Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte ara verilen kültür, sanat ve turizm faaliyetlerine yeniden başlayan Büyükşehir Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları'nın (BELMEK) kapılarını yeniden Başkentli kadınlara açtı.

6 BÖLGEDE 59 KURS ŞUBESİNDE 31 BRANŞTA DERSLER BAŞLADI

Yeni eğitim döneminin başladığı BELMEK'lerde, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında kurslara katılan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.

Makine Nakışı, El Nakışı, Sim Sırma, İğne Oyası, Şiş Dantel, Tel Kırma, Dantel Anglez, Giyim, Mefruşat, Patchwork, Trikotaj, Yorganlama, Ahşap Boyama, Kumaş Boyama, İpek Pentur, Minyatür, Ebru, Çini, Seramik, Mozaik, Rölyef, Ahşap Rölyef, Taş Bebek, Takı Tasarımı, Gümüş İşlemeciliği, Turistik El Sanatları, Ev Ekonomisi (Yemek), Resim, Kilim, El Örgücülüğü ve Hat-Tezhip alanlarında eğitimlerin yer aldığı BELMEK'lerde toplam 31 branşta ücretsiz ders veriliyor.

Yenimahalle BELMEK Sorumlusu Saliha Baştürk, Başkentli kadınların hem sosyalleşmeleri hem de meslek edinmelerini sağlamayı amaçladıkları kurslar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2021-2222 eğitim dönemimiz başladı. Burada kadınlarımız boş zamanlarını değerlendirip aile ekonomisine katkı da bulunuyorlar. BELMEK'lerimiz 6 bölgede 59 şubede 31 branşta eğitim veriyor. Kurslarımıza yoğun ilgi var. Kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifikalar sayesinde meslek sahibi oluyorlar. Bu sene Başkent Kadın Kooperatifi kurduk. Orada öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz ürettikleri ürünleri satabilecek. "

BELMEK KURSLARINA HER YAŞ VE MESLEK GRUBUNDAN KADINLAR GELİYOR

Kursa katılan kursiyerler ve öğretmenler pandemi sonrası tekrar başlayan eğitimlerden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Aynur Boyraz (Yemek Öğretmeni): "Kadınlarımız güvenle kurslarımıza gelebilirler. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak derslerimize devam ediyoruz. Aşı zorunluluğumuz var. Önceki dönemlere göre derslerimizi daha az kursiyerle yapıyoruz. Bütün kadınlarımızı bekliyoruz. "

-Nuray Arslan (Örgü Öğretmeni): "Çok mutluyum, öğrencilerime kavuştum. Uzun bir süreden sonra tekrar beraber olmak çok güzel. "

-Ayşe Aydın: "Korona nedeniyle evde oturmaktan çok bunalmıştık. Mansur Başkanımıza bize bu imkanı tekrar sağladığı için teşekkür ederiz. "

-Ayşegül Sevim: "Derslerin tekrar başlamasından dolayı çok mutlu olduk. Eve kapanmaktan kurtulduk. Burada sosyalleşiyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Burada çok ucuz maliyetle çok güzel işler ortaya çıkarıyoruz. "

-Nesrin Türkkan: "Ben 2014'te emekli oldum. 2015 yılından beri BELMEK'te bir iki branştaki derslere geliyorum. Hocalarımızdan ve kursumuzdan çok memnunuz. Doğal bir terapi. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. "

-Süheyla Dinçer: "Ben emekliyim. BELMEK bize ikinci bir hayat sundu. Boş zamanlarımızı dolduruyoruz. Sanatla buluşuyoruz, sosyal çevre ediniyoruz. Evdeki ölü zamanımızı burada çalışarak, üreterek değerliyoruz. Teşekkür ederiz. "

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