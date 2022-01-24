Yeni düzenlemelerle BES rekora koşacak

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geldiğini belirterek, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500...

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanı Atilla Benli, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte tasarrufun merkezi haline geldiğini belirterek, "BES ve Otomatik Katılım Sistemi'ndeki (OKS) toplam katılımcı sayısının 17 milyona, toplam fon büyüklüğünün ise 500 milyar TL'ye ulaşmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Benli, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'de kabul edilen Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'ne yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'ndaki değişikliklerin Meclis'te kabul edilmesiyle sistemde bulunan ve sisteme yeni katılma hakkı elde eden vatandaşlara sunulan önemli fırsatlara değinen Benli, BES'in bütünsel yapıya kavuşarak "tasarrufun merkezi" haline geldiğini vurguladı.

Benli, şunları kaydetti:

"Yüzde 25 devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasının yanı sıra yeni düzenlemeyle hayatımıza giren; tek seferde toplu katkı paylarına ödenecek devlet katkısının yıllara sari verilmesi, OKS'de 45 yaş sınırının kaldırılarak talep edenlere sisteme giriş imkanı tanınması, kısmi çekiş ve temlik imkanı bir bütün olarak düşünüldüğünde sektörümüze güç katacak gelişmeler. Bu doğrultuda, yeni katılımcı sayısının artmasını, yüzde 30'a yükselen devlet katkısından yararlanmak için katkı payı ödemelerinin yükselmesini bekliyoruz. 2021'in mayıs ayında uygulanmaya başlanan 18 yaş altı BES'e olan ilginin sonucunda yıl içinde 18 yaş altı katılımcı sayımızın da 1 milyona ulaşmasını bekliyoruz. Böylece BES'teki toplam katılımcı sayısının 17 milyonu aşmasını, toplam fon büyüklüğünün de 500 milyar TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz."

"Böylesine güçlü destek başka hiçbir ülkede yok"

Atilla Benli, kanundaki en önemli değişikliğin devlet katkısının yüzde 30'a yükseltilmesi olduğunu vurguladı.

"Devlet katkısının tüm katılımcılarımız için yüzde 30'a çıkarılması, sistemimize olan güvenin ve tasarrufların artırılmasına verilen önemin işaretidir" ifadesini kullanan Benli, bu gelişmenin, tüketimden tasarrufa geçişin ve sistemdeki tasarrufları ciddi oranda artırmanın bir adımı olacağını kaydetti.

Benli, 2022 yılında asgari ücretin brüt 5 bin 4 liraya yükselmesi ve devlet katkısının yüzde 30'a çıkarılmasıyla devlet katkısı üst limitinin 18 bin 14 liraya ulaşacağını, otomatik katılım sisteminde de sözleşmesi olan katılımcıların toplamda 36 bin TL devlet katkısından faydalanabileceğini aktararak, "BES'e devletin böylesine güçlü desteği dünyanın başka hiçbir ülkesinde yok. Bu desteğin tasarruf bilincine çok önemli etkisi olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BES'te yeni dönemde diğer önemli yeniliklerden birinin de 45 yaş üzeri çalışanlara OKS'ye girme hakkının tanınması olduğuna işaret eden Benli, "45 yaş üstünde çalışanlardan OKS'ye girebilme yönünde çok talep aldık. Bu talebin karşılanması sistemin gelişmesi kapsamında çok değerli. Sektörümüzü büyütmek ve Türkiye ekonomisine katkımızı artırmak istiyoruz. Yeni düzenlemelerle sunulan tüm imkanlar bu açıdan çok önemli." ifadelerini kullandı.

BES, hayat boyu yanınızda olacak bir "kumbaraya" dönüşüyor

TSB Başkanı Benli, yaşam standardının emeklilik döneminde korunabilmesi için sistemde kalmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, yeni dönemde bu yönden en önemli yeniliğin ise katılımcılara kısmi çekiş hakkının tanınması olduğunu bildirdi.

Katılımcıların konut alımı, evlilik ve eğitim gibi durumlarda oluşacak ihtiyaçlarını karşılamak için BES'teki tüm birikimlerini almaları yerine "kısmi çekiş hakkı" ile bir hak kaybına uğramadan tasarruf edebileceklerine dikkati çeken Benli, yeni düzenleme ile sistemin hayat boyu kullanılan avantajlı bir birikim kumbarasına dönüşerek daha fazla ilgi göreceğini belirtti.

Bu yeni hakkın; sisteme olan ilgi ve taleple beraber sistemde kalıcılığı da önemli ölçüde artıracağının öngörüldüğünü aktaran Benli, katılımcıların BES'teki tasarruflarının kesintisiz sürmesini sağlayacak bir diğer önemli düzenlemenin de BES birikimlerinin temlik edilebilmesi olacağını kaydetti. Benli, bu düzenlemenin amacının, katılımcılara BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkanı tanınması olduğunu kaydetti.