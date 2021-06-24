Yeni Düzen Filmi
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Distopik bir gelecekte geçen filmde, toplumun üst kesiminin düğününe istenmeyen konukların gelmesiyle birlikte yaşananlar konu ediliyor. Lüks bir üst sınıf düğünü, alt sınıftan olduğu düşünülen insanların zorla düğüne gelmesiyle kesintiye uğrar ve onların arasında bir sınıf savaşı meydana gelir.
Yönetmen: Michel Franco
Senaryo: Michel Franco
Oyuncular: Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal, Patricia Bernal, Samantha Yazareth Anaya, Luna Arboledas, Ayelen Bonacina, Manuel Bueno, Analy Castro, Mónica Del Carmen, Ximena García, Eligio Meléndez, Jorge Luis Chavez Caballero, Lucía Carrillo, Karina Chacón
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: New Order/ Nuevo Orden
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Fransa, Meksika
Orijinal Dili: Fransızca, İspanyolca
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: Başka Sinema
Vizyon Tarihi: 29.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com