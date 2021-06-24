Yeni Düzen Filmi
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Yeni Düzen Filmi

Yeni Düzen Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Yeni Düzen filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Yeni Düzen filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Distopik bir gelecekte geçen filmde, toplumun üst kesiminin düğününe istenmeyen konukların gelmesiyle birlikte yaşananlar konu ediliyor. Lüks bir üst sınıf düğünü, alt sınıftan olduğu düşünülen insanların zorla düğüne gelmesiyle kesintiye uğrar ve onların arasında bir sınıf savaşı meydana gelir.

Yönetmen: Michel Franco

Senaryo: Michel Franco

Oyuncular: Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal, Patricia Bernal, Samantha Yazareth Anaya, Luna Arboledas, Ayelen Bonacina, Manuel Bueno, Analy Castro, Mónica Del Carmen, Ximena García, Eligio Meléndez, Jorge Luis Chavez Caballero, Lucía Carrillo, Karina Chacón

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: New Order/ Nuevo Orden

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa, Meksika

Orijinal Dili: Fransızca, İspanyolca

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

Yeni Düzen Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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