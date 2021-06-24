Yeni Düzen Filmi

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Distopik bir gelecekte geçen filmde, toplumun üst kesiminin düğününe istenmeyen konukların gelmesiyle birlikte yaşananlar konu ediliyor. Lüks bir üst sınıf düğünü, alt sınıftan olduğu düşünülen insanların zorla düğüne gelmesiyle kesintiye uğrar ve onların arasında bir sınıf savaşı meydana gelir.

Yönetmen: Michel Franco

Senaryo: Michel Franco

Oyuncular: Naian González Norvind, Fernando Cuautle, Diego Boneta, Dario Yazbek Bernal, Patricia Bernal, Samantha Yazareth Anaya, Luna Arboledas, Ayelen Bonacina, Manuel Bueno, Analy Castro, Mónica Del Carmen, Ximena García, Eligio Meléndez, Jorge Luis Chavez Caballero, Lucía Carrillo, Karina Chacón

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: New Order/ Nuevo Orden

Yapımcı Firma: Bir Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Fransa, Meksika

Orijinal Dili: Fransızca, İspanyolca

Filmin Süresi: 86 dk.

Dağıtıcı Firma: Başka Sinema

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

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Kaynak: InterSinema.com