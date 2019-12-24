Yeni Dünyanın Yeni Mimarları Paneli

24.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:06

Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, yeni dünyanın yeni mimarlarının çağın gereklerine ayak uyduranlar olacağını belirterek, "Yeni dünyanın mimarları Yunus gibi yaşamasını, Sinan gibi üretmesini öğrenmek zorunda." dedi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rumeli Gençlik Topluluğu tarafından İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yeni Dünyanın Yeni Mimarları" adlı panelde sunum yapan Prof. Dr. Gürdoğan, yeni dünyanın hareketli ve sürekli değişimlerin yaşandığı bir sistemde olduğunu söyledi.

Geleceğin mimarlarının dünyaya ayak uyduran kişiler olacağını belirten Gürdoğan, "Artık çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor. Artık bildiğimiz o küre dünya gitti onun yerine kare bir dünya geldi. Bu kare dünyanın ne olduğunu soruyorlar. Bende onlara telefon ekranınıza bakın diyorum. Artık bu ekrandan ulaşamayacağımız insan ve ulaşamayacağımız bilgi yok. Böylesine bir dünya var." dedi.

"Başarılı olmak için dürüst, çalışkan ve şeffaf olmalıyız"

Dünyada sınırların ortadan kalktığını anlatan Gürdoğan, dünyada yer edinmek için dürüst, çalışkan ve şeffaf olunması gerekiğini ifade etti.

Prof. Dr. Gürdoğan, yeni dünyanın yeni mimarı olmak için bütün dünyayla yarışmak zorunda olunduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Artık sadece kendi içimizde yarışmayı bırakmalıyız. Bu dünyada uzaklık ve yakınlık farkı yok. Küresel ve yerel, merkez ve çevre farkı artık ortadan kalktı. Bu dünyada kalite, bilgi, bilgelik, verimlilik ve güzellik pasaport taşımıyor. Bu değerlere dünyanın her yerinde kapılar açılıyor. Dünyadaki değişimlere ayak uyduramazsak düzenin dışında kalırız. Yeni dünyanın yeni mimarları gençler olacak. Gençler kültürümüzü ve değerlerimizi geleceğe taşıyacak.

Başarılı olmak için dürüst, çalışkan ve şeffaf olmalıyız. Açık ve içten olmak zorundayız. Yeni dünyanın mimarları Yunus gibi yaşamasını, Sinan gibi üretmesini öğrenmek zorunda. Yunus gibi varlığa sevinmeden yokluğa yerinmeden yalın basit yaşamasını öğrenmeliyiz ama Sinan gibi 1000 Selimiye, 1000 Süleymaniye, 1000 çarşı ve çeşme üretmesini bilmeli ve bunun için çaba sarf etmeliyiz."

Panelde, İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kala ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi İsmail Güleç de bir sunum yaptı.

Panele, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA