Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz - DÜNYA Talks Dünya Talks'ta konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Türkiye genel anlamda yapılan kampanyalar ve desteklerle tam anlamıyla yardımlaşma örneği sergiliyor.

Dünya Talks'ta konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, "Türkiye genel anlamda yapılan kampanyalar ve desteklerle tam anlamıyla yardımlaşma örneği sergiliyor. Çocuklarımız uzaktan eğitime çok çabuk adapte oldu. Bu süreci hızlandıracağımızdan şüphem yok. Yeni dünyada teknoloji kaçınılmaz." dedi.