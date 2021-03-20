Yeni Dünya Vakfı yurt, burs ve eğitim destekleriyle öğrencileri geleceğe hazırlıyor

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından öğrenciye yurt, burs ve çeşitli eğitim desteği sunan Yeni Dünya Vakfı (YDV), 4-6 yaş grubuna yönelik kreş ve anaokulu hizmeti vermeye başlayacak.

Türkiye ve dünyanın dört bir yanından öğrenciye yurt, burs ve çeşitli eğitim desteği sunan Yeni Dünya Vakfı (YDV), 4-6 yaş grubuna yönelik kreş ve anaokulu hizmeti vermeye başlayacak.

İstanbul'un Cağaloğlu semtindeki tarihi Hadım Hasan Paşa Medresesi'nde 1996'da üniversite gençliğine eğitim desteği sunulması için kurulan vakıf, "Yeni bir dünya için çalışıyoruz" anlayışıyla Türkiye genelindeki 19 şubesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra bugüne kadar binlerce üniversite öğrencisine burs veren vakıf, 9'u Ankara'da olmak üzere çeşitli illerdeki 17 yurtta öğrencilerin iyi bir şekilde geleceğe hazırlanması için çalışmalar yürütüyor.

YDV Ankara Şube Başkanı Ali Toköz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ecdat yadigarı vakıf kültürünü geleceğe taşıyan bir yaklaşımla çalışmaların yapıldığını belirtti.

Öğrencilerin en iyi şekilde hayata hazırlanması için yoğun mesai harcadıklarını anlatan Toköz, "Yeni bir faaliyet alanına geçiyoruz. 4-6 yaş arası kreş ve anaokulu programımızı başlatıyoruz. Bu çalışmayla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğümüz tarafından Sincan'da bir bina tahsis edildi. Tahsis edilen yer daha önceden eğitim çalışmalarıyla ilgili kullanılan bir mekan." diye konuştu.

"Öğrencilerin milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmesi gayretiyle çalışıyoruz"

Toköz, ilkokul ve ortaöğretim dönemindeki öğrencilere de eğitim desteği vermeyi hedeflediklerini bildirerek şunları kaydetti:

"Türkiye ve 39 ülkeden öğrenciye eğitim desteği veriyoruz. Uluslararası öğrenci sayımız 200. Öğrencilerin gelişmesi, ülkemize ve milletimize güzel hizmetler yapması, milli ve manevi değerlerine bağlı yetişmesi gayretiyle çalışıyoruz. Ankara'daki 9 yurdumuzun 7'si aktif, 2'sini de 2021-2022 eğitim öğretim yılında aktif hale getireceğiz.

Genel merkez bünyesinde burs faaliyetlerini 1996'da başlattığımız için 10 binlerce öğrenciye burs vermiş durumdayız. Ankara'da ise yılda 500 öğrenciye burs veriyoruz. Kovid-19 dönemi nedeniyle Türkiye genelinde şu an 1600 öğrenciye burs veriliyor. Salgın döneminde ülkelerine dönemeyen öğrencilere yurt, burs ve eğitim hizmetlerimizi devam ettirdik."

"Uluslararası öğrencilere Selçuklu ve Osmanlı tarihi dersi verdik"

Uluslararası öğrencilere geçen yıl Selçuklu ve Osmanlı tarihi dersleri verildiğine değinen Toköz şöyle devam etti:

"Uluslararası öğrenciler, ecdadımızın tarihini öğrenmek için çok ciddi zaman ayırdılar. Yıl sonunda da yaptığımız sınavda hepsi başarı belgeleri aldı. Uluslararası öğrenciler genelde bizim gönül dünyamızdaki ülkelerden gelen çocuklar. Herkesin Osmanlı ve Selçuklu tarihine ilişkin ufak ufak bilgileri var. Sonuçta ecdadımız çok güzel bir miras bırakmış bize. Ecdadımız o ülkelerde hakkı, adaleti hakim kılmak için büyük mücadele vermişler.

Bizim ecdadımız o ülkelerden ayrıldığında sömürü, kan ve gözyaşı başladı. Öğrenciler bunu biliyor ve bildiği için merak ediyor. Osmanlı ve Selçuklu tarihini okuduktan sonra bize karşı bakışlarında çok farklılıklar ortaya çıktı. Ön yargı varsa bile daha sonra samimi ilişkiler meydana geldi. Doktora tezini Selçuklu-Osmanlı tarihini araştırmak üzere yapacak arkadaşlar var. Bu çalışmada istediğimiz verimi aldık."

Toköz, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteğiyle Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin başkentliğini yapmış şehirlere geziler de düzenlendiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin